Bakan Fidan 'Kutsal değerlere saldırıya tahammül edemeyiz'

Bakan Fidan, Avrupa’da Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırıları kınadı ve uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

Avrupa’da Kitap Yakma Faciası

Bakan Fidan, Avrupa’da Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırılara tepki gösterdi. “Avrupa’da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz” diyen Fidan, kutsal değerlere saygının önemine vurgu yaptı. “Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil” diye konuşan Fidan, bu saldırıları mümkün olan en şiddetli şekilde kınadıklarını belirtti.

Macaristan ile Koordinasyon İçindeyiz

Bakan Fidan, bu konuda Macaristan ile bir koordinasyon içinde hareket ettiklerini söyledi. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’ya da teşekkür eden Fidan, Madrid zirvesinde bu konunun gündeme geldiğini hatırlattı. “Biz ilkeli yaklaşımızdan dolayı bir fark gözettik. Bize göre NATO’ya üye olacak ülkelerin kendi sistemlerine uyum sağlayabilecek olmaları önemliydi” diyen Fidan, bu konuda uluslararası aktörler ile ciddi görüşmeler içinde olduklarını ifade etti.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz.

Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Avrupa'da Kuran-ı Kerime saldırılarda bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Bu konuda Macaristan ile bir koordinasyon içerisinde hareket etmekteyiz. Kendilerine de bu konuda teşekkür ediyorum ayrıca. Biliyorsunuz Madrid zirvesinde bu konu gündeme gelmişti. Biz ilkeli yaklaşımımızdan dolayı bir fark gözettik. Bize göre NATO'ya üye olacak ülkelerin kendi sistemlerine uyarlayabilecek olmaları önemliydi."