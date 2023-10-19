Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.

KAYNAK: AA
Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

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