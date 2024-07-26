Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Laos'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na Katılmak üzere geldiği Laos'un başkenti Viyentiyan'de temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelirken, görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında iş birliği ele alındı.

Öte yandan Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleler görüşüldü.

Bakan Fidan'ın Laos'ta ikili temaslar da gerçekleştirmesi bekleniyor.

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