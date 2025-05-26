Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vladimir Putin ile bir araya geldi

Moskova'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

İki günlük resmi ziyarette bulunan Bakan Fidan; İstanbul'daki Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i başkent Moskova'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı bugün ayrıca, Rus-Türk İş insanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile toplantı gerçekleştirecek.

LAVROV'LA GÖRÜŞECEK

Hakan Fidan'ın yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.