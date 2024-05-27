Bakan Fidan’dan Brüksel’de Filistin mesajı! Diğer ülkelere çağrı yaptı

Kaynak: AA
Bakan Fidan’dan Brüksel’de Filistin mesajı! Diğer ülkelere çağrı yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen "Uluslararası Ortaklar Toplantısı" ve "Filistin’in Tanınması Meselesi Dahil İki Devletli Çözümün Uygulanması" başlıklı toplantılara katılarak Filistin konusundaki önemli mesajlarını iletti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Bakan Fidan, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak varlık göstermesi gerektiğini belirterek, Filistin'in tanınmasının İsraillilerle yapılacak görüşmelere bağlanmaması gerektiğini vurguladı.

Fidan, İsrail'in Filistin yönetimine yönelik baskılarına dikkat çekerek, özellikle Filistin'in gelirlerinin dondurulmasının kabul edilemez olduğunu ve Filistin Yönetimi'nin sürdürülebilir bir finansmana ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Filistinlilere yönelik artan tehditlerine ve baskılarına karşı uluslararası toplumu daha duyarlı olmaya çağırdı.

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Toplantılarda Türkiye'nin Filistin konusundaki kararlı duruşu ve Filistin Devleti'nin tanınması için gösterdiği çabalar ön plana çıktı. Fidan, Filistin'in tanınmasının ertelenmesinin sorunu çözmeyeceğini, aksine İsrail'e zaman kazandıracağını belirtti.

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