Bakan Göktaş, Niğde’de bakanlığa bağlı kuruluşların yöneticilerini uyardı

Kaynak: ANKA
Bakan Göktaş, Niğde’de bakanlığa bağlı kuruluşların yöneticilerini uyardı

Niğde'de Bakanlığa bağlı engelli, kadın, çocuk ve yaşlı bakım kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Size emanet edilen her bir cana, kendi evladınız gibi sahip çıkın" uyarısında bulundu.

Niğde'de Bakanlığa bağlı engelli, kadın, çocuk ve yaşlı bakım kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Size emanet edilen her bir cana, kendi evladınız gibi sahip çıkın" uyarısında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün Niğde’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bakanlığa bağlı engelli, kadın, çocuk ve yaşlı bakım kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Niğde’de yaşanan ve bazı medya kuruluşlarına yansıyan görüntülere dikkati çekerek, kuruluş yöneticilerine, “Size emanet edilen her bir cana, kendi evladınız gibi sahip çıkın” uyarısında bulundu.

"HABERSİZ SAHA DENETİMLERİ YAPIN"

Kurumlarda kalan kişilere hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Göktaş, kuruluş yöneticilerine şunları söyledi:

"Habersiz saha denetimleri yapın. Hiçbir detayı atlamayın. Devletin şefkatli, merhametli elini bize emanet edilen her bir kişiye gösterin. Kuruluşlarımıza vatandaşlarımız güveniyor, bu güveni zedelememeye dikkat edin. Kurumlardan gelen en ufak ihmal, en ufak ihbarı ciddiye alın. Her bir ihbara ve uyarıya aynı hassasiyetle yaklaşın."

Göktaş, kurumların bu tür olumsuzluklarla anılmasını istemediğini vurgulayarak, "Bir kuruluşumuzda bir olumsuzluk varsa da kim olursa olsun gerekeni yaparız" diye konuştu.

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