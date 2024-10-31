Bakan Göktaş Tiktok ve Instagram temsilcileriyle görüşecek

Kaynak: AA
Bakan Göktaş Tiktok ve Instagram temsilcileriyle görüşecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tiktok ve Instagram'ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitelerinin temsilcileri ile bir araya gelecek.

Alınan bilgiye göre, sosyal paylaşım sitelerinde kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerin artmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bu kapsamda Bakan Göktaş, TikTok ve Instagram'ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye temsilcileriyle bir araya gelecek.

İstanbul'da cuma günü yapılması planlanan toplantıda Bakan Göktaş'ın kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerden duyulan rahatsızlığı ifade edeceği, bu alanda atılması gereken adımlar ve hassasiyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Toplantıya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından da temsilcilerin katılacağı öğrenildi.

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