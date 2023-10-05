Bakan Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Yaşar Güler tarafından, Türkiye’nin IŞİD’e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu ifade edildi.
Her iki Bakan, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.
Bakan Yaşar Güler tarafından, Türkiye’nin IŞİD’e karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu ifade edildi.
Her iki Bakan, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.