Fenerbahçe maçı incelemeye alındı

Fenerbahçe Beko, dün gece kendi evinde Monaco'ya 65-62 mağlup oldu.

Maçın bitiminde, Fransız takımının oyuncularının davranışları tepki çekti.

Arbedeye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Rahmi Kerim de dahil oldu.

Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, play-off serisinin dördüncü maçında AS Monaco'ya 62-65 kaybettikten sonra düzenlenen basın toplantısında yaşananlar için özür diledi.

JASİKEVİCİUS'TAN ÖZÜR

Fenerbahçe adına yaşanan bu son olay için özür dilemek istiyorum. Bu, bizim gerçek yüzümüz değil ve asla kabul edilemez.



Biz burada bir takım inşa etmeye çalışıyoruz ve bahanelere ya da dış etkenleri suçlamaya dayalı bir kültür geliştirmeyeceğiz. Bugün yaşananlar için sorumluluk almalıyız.

Öte yandan, Fransız gazeteci David Cozette ve yorumcu Ali Traoré, Skweek kanalında canlı yayın yaparken Türk taraftarların saldırısına uğradı.

Eski Asvel oyuncusu olan Traoré, sinirlenip mikrofonu bıraktı ve sakinleştirilmeye çalışılırken kavgaya hazır bir tavır sergiledi.

MAÇ İNCELEMEDE

AS Monaco yönetimi, Fransa'da oynanacak olan serinin beşinci ve son maçına Türk seyircilerin alınmaması talebiyle EuroLeague yönetimine başvuruda bulundu.

Yönetimin maçı incelemeye aldığı öğrenildi.

Beşinci maç, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Salle Gaston Médecin'de oynanacak