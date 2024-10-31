Bakan Güler Katarlı mevkidaşı Al Attiyah ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bakan Güler Katarlı mevkidaşı Al Attiyah ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Doha'daki temasları kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah tarafından askeri törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Bakan Güler, karşılama kıtasını selamladı. Daha sonra bakanlara heyetler tanıtıldı. Karşılama töreninin ardından Bakan Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al Attiyah ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular, Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Güler Katarlı mevkidaşı Al Attiyah ile görüştü

Bakan Güler Katarlı mevkidaşı Al Attiyah ile görüştü

Bakan Güler Katarlı mevkidaşı Al Attiyah ile görüştü

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