Bakan Güler Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Haftar'ı kabul etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Güler Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Haftar'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Khalifa Haftar'ı Bakanlıkta kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Khalifa Haftar'ı kabul etti" ifadelerine yer verildi.

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Bakan Güler Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Haftar'ı kabul etti

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