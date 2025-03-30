Bakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'de Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda bayram namazını kıldıktan sonra, Mehmetçikle bayramlaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dün Çanakkale'ye giden ve yeni kurulan Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını da beraberindeki TSK komuta kademesi ile yine Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda Mehmetçikle kıldı.

Namaz sonrası Bakan Yaşar Güler ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, personelle bayramlaştı. Bakan Yaşar Güler, kahraman personelimizin bayramını kutlayarak onlara hitap etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Yaşar Güler'in telefonuyla Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda görevli personele seslenerek, bayramlarını tebrik etti" denildi.

Bakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı

Bakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı

Bakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı

Bakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı

Son Haberler
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Bakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı
Bakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı
Emekliler bayram yapamıyor... "Torunların yanına gidecek para yok"
Emekliler bayram yapamıyor... "Torunların yanına gidecek para yok"
16 yaşındaki Ayşegül nerede? Çanakkale’de okula diye evden çıktı bir daha geri dönmedi
16 yaşındaki Ayşegül nerede? 3 gündür haber yok...
Bodrum'da fırtına uyarısı
Bodrum'da fırtına uyarısı