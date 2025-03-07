Bakan Güler’den PKK’ya flaş çağrı! 'Ateşkes söz konusu değil'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Güler’den PKK’ya flaş çağrı! 'Ateşkes söz konusu değil'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı. Derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeliler. Ateşkes gibi hususlar gündeme getirilmemeli. Ateşkes asla söz konusu değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi” mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"PKK VE UZANTILARI BİR AN ÖNCE SİLAHLARI TESLİM ETMELİDİR"

Bakan Güler şunları söyledi: "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları (nerede olduklarından bağımsız olarak) bir an önce fesih kararını almalı, derhâl ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir.

Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla söz konusu değildir.

Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır.

Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır.

Devletimizin engin tecrübesi ve basiretine herkes güvensin ve vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun."

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