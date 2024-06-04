Bakan ile AKP Milletvekili kavga etti. Erdoğan araya girdi

Düzenleme: Kaynak: Gazete Pencere
Bakan ile AKP Milletvekili kavga etti. Erdoğan araya girdi

AKP’nin Kızılcahamam kampının yankıları halen devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile AKP Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

AKP’nin Kızılcahamam kampının yankıları sürerken Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Sağlık Bakanı ile Antalya Milletvekili arasında yaşanan tartışmayı yazdı. Babacan’ın aktardığına göre, kampa katılanların büyük bir kısmının, kampı, önceki toplantılara kıyasla en verimsiz kamp olarak değerlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Kızılcahamam’da, AKP’nin seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantının gergin bir havada geçtiği, halktan kopukluk vurgusunun ön plana çıktığı ve parti yönetiminin özeleştiri eksikliğinin gündeme geldiği de, gelen kulis bilgileri arasında.

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Nuray Babacan’ın aktardığına göre, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında bir tartışma yaşandı. Çokal, Manavgat’ta bulunan özel hastanede hayatını kaybeden bir yakınını anlattı ve bakanlığın yeterli denetim yapmadığını ifade etti.

yntbg-nkbp-cover.webpFahrettin Koca, sağlık müdürüne ulaşamadığını aktaran Çolak’ın sözünü keserek, “O sağlık müdürü sizin talebinizle atandı. Sorumluluğu bize atamazsınız. Özel hastanelerle ilgili teftiş başlatmıştık, onu da siz durdurdunuz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Ölen arkadaşımız bizim ilçe başkanımız. Sağlığın özeli devleti olmaz. Hastane ayrımı olmadan gerekli denetimlerin yapılması lazım. İhmal var mı bakın” ifadeleriyle tartışmayı sonlandırdı.

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