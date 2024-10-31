Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilik sistemi açıklaması

Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin gözü kulağı ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrilirken, dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Işıkhan, emeklilik sistemi ve emekli aylık hesaplamaları konusunda bir gündemlerinin olmadığını söyledi. Asgari ücret için "İnşallah 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu aralık ayının başında toplamaya başlayacağız." dedi.

"EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EMEKLİ AYLIKLARI HESAPLAMASI GÜNDEMİMİZDE YOK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Beyaz TV'de yayımlanan "Akılda Kalsın" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 16 milyon emekli ve 17 milyon üzerinde asgari ücretli, dün Bakan Işıkhan'dan müjdeli bir haber bekledi. Ancak Işıkhan'dan müjde değil 'gündemimizde yok' açıklaması geldi.

Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?" şeklindeki soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan, "Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler, 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda emeklilik sistemimizin iyileştirilmesi, daha iyi noktaya gelmesi noktasında gelebilecek her türlü oluşuma hazırız." dedi.

ARALIK AYI BAŞINDA TOPLANACAĞIZ

Emeklilere bayram ikramiyesi uygulamasının 2018'de başladığını hatırlatan Işıkhan, "Bu geleneğimizi 2025 yılında da sürdürmeyi arzu ediyoruz. Biz, her zaman emeklilerimizin yanında olduk." ifadelerini kullandı. Işıkhan, bir soru üzerine asgari ücretin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve çalışma hayatının temel taşlarından biri olduğunu açıkladı. Asgari ücretin, hükümet veya Bakanlığın tek başına belirlediği bir süreç olmadığını aktaran Işıkhan, "İnşallah 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu aralık ayının başında toplamaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

"DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREK"

"Yeni nesil çalışma neyi kapsıyor? Mesela haftada bir gün izni var diyelim, o izin iki güne mi çıkartılacak? Nasıl bir esnek çalışmadan bahsediliyor?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Işıkhan, şunları söyledi:

"Bizim ifade etmek istediğimiz yeni nesil çalışma modelleri bunun ötesinde bir şey. Biz, Çalışma Bakanlığı olarak çalışmadan, üretmeden ve katma değer yaratmadan yanayız. Çalışma saatiyle ilgili herhangi bir konu gündeme geldiği zaman da bizim sosyal paydaşlarımızla yaptığımız tüm toplantılarda ifade ettiğimiz konu bu; bizim güçlü bir Türkiye oluşturabilmek, güçlü bir ekonomiye sahip olabilmek için bırakın çalışma saatlerini, daha fazla çalışmamız gerek, daha fazla üretimde bulunmamız gerek.

İstihdamı artırmamızın en önemli araçlarından bir tanesi, yeni nesil çalışma modelleri olacak. Part-time çalışma, saat başı çalışma, en önemli şeylerden bir tanesi kısmi çalışma..."