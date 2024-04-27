Bakan Işıkhan'dan İsrailli Bakan'ın paylaşımına tepki

Kaynak: AA
Bakan Işıkhan'dan İsrailli Bakan'ın paylaşımına tepki
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerini kınayarak, Türkiye’nin zulme ve adaletsizliğe karşı duruşunu vurguladı.

Işıkhan X hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Sözde “medeni-batılı” ülkeler, tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birini Filistin’de gerçekleştiren işgalci İsrail devletine sesini çıkaramıyor olabilir. Biz, bu zulüm ve caniliğe karşı çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hak ve hakikatın sesi oluyoruz. Türkiye olarak buradayız. Filistin ve tüm mazlum coğrafyaların yanındayız. Kıydığınız masum canların hesabını insanlık ve tarih önünde vereceksiniz!” ifadelerini kullandı.

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