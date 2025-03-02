Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz!

Kaynak: ANKA
Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine 3 yıl süreyle prim teşviki sağladıklarını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından prim teşvikiyle ilgili yaptığı paylaşımda "İş sağlığı ve güvenliğini bir seçenek olarak değil zorunluluk olarak görüyoruz. Sağlıklı ve güvenceli istihdamı her zaman en güçlü şekilde destekleyeceğiz. Bu kapsamda çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz. 2019 yılı ile 2024 Kasım ayı arasında toplam 5 milyar TL’den fazla teşvik tutarı sağladık" bilgisini verdi.
Bakan Vedat Işıkhan, prim teşviki verilebilmesi için iş yerlerinde olması gerekenleri "Çok tehlikeli sınıfta yer alması, 10'dan fazla çalışanı bulunması, 3 yıl içerisinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası yaşanmaması, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ya da İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği sözleşmesi bulunması" diye sıraladı.

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