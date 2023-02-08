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Bakan Kirişci: Adana'da 167 vatandaşımız hayatını kaybetti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Adana'da 167 vatandaş hayatını kaybetti, 2 bin 711 vatandaş yaralı olarak kayıt altına alındı" dedi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 05:02
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Bakan Kirişci: Adana'da 167 vatandaşımız hayatını kaybetti

Bakan Kirişci: Adana'da 167 vatandaşımız hayatını kaybetti
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Kirişci ve diğer ilgililer, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın enkaz alanında süren arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kirişci, kentteki son duruma ilişkin bilgi vererek "Adana'da 167 vatandaş hayatını kaybetti, 2 bin 711 vatandaş yaralı olarak kayıt altına alındı." dedi.

Kirişci, duyulan her sese kulak kabartan bir arama kurtarma ekibi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Şu anda da o binalardan bir tanesinin önündeyiz. Bir sessizlik var ama bu sessizlik arkadaşlarımızın bir mola vermesi anlamında değerlendirilebilir belki ama arama köpeklerimiz görev ifa ediyorlar. İnşallah her bir sese kulak veren bu ekibimiz, tüm vatandaşlarımızı bu yığıntının altından çıkarmak için çabalarını sonuna kadar sürdürecekler. Soğuk bir hava, sert bir hava, Adana şartlarında gerçekten zor bir hava ama burada bu çalışmaları sağ olsunlar başarılı bir şekilde yürütüyorlar."

Vatandaşların güvenlik şeritlerinin dışında tutulması hususunun önemli olduğunu bildiren Kirişçi, "Çalışmalar esnasında 'Sesimi duyan var mı?' diye seslenildiğinde elbette bir sessizlik de gerekiyor. O sessizliği sağlamak için de kısa süreli de olsa vatandaşlarımızın sessiz olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

BARAJLARDAKİ DURUM

Türkiye'de 110 baraj ve 30 gölet bulunduğunu, bunlardan 90'dan fazlasının incelendiğini belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Elbette bunların böyle deprem dönemlerinde risk oluşturma ihtimali olduğundan, olanca özeni gösteriyoruz. Bahsettiğim şekilde bir barajımız Sultansuyu Barajı, o barajımız kendinden sonra herhangi bir yerleşim yeri olmadığı için ve devamında da Karakaya Barajı bulunduğu için orada herhangi bir problem olmasın düşüncesiyle suyu boşaltmaya zaten başladık.

Kimseye de herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak, suyu da kaybetmemiş olacağız. Böyle çok minör denilebilecek düzeyde, diğer bazı gölet ve barajlarımızda sızıntılar olsa bile bunların çok önem arz etmediğini belirtmek isterim. Doluluk oranları da belirli bir düzeyde." (AA)

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