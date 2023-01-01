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Bakan Koca'dan muayene açıklaması: Bu tablo birçok açıdan düşündürücü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de polikliniklerde ve acil servislerde yapılan muayene sayısını açıklayarak, “Bu tablo birçok açıdan düşündürücü” dedi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 10:55
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Bakan Koca 2022'deki muayene ve randevu sayısını açıkladı

Bakan Koca'dan muayene açıklaması: Bu tablo birçok açıdan düşündürücü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de polikliniklerde ve acil servislerde yapılan muayene sayısını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son bir yılın muayene olan kişi sayısını açıkladı.

"Son 15 gün hariç" diye belirten Koca, toplamda 465 milyon 444 bin 49 kişinin muayene olduğunu söyledi.

Koca'nın açıkladığı verilerde muayenelerin 335 milyon 200 bin 693’ü polikliniklerde, 130 milyon 243 bin 356’sı ise acillerde yapıldığı görüldü. "Bu tablo birçok açıdan düşündürücü" diye yazan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son 15 gün hariç, 2022’de bakanlığımıza bağlı hastanelerde yapılan toplam muayene sayısı tam 465 Milyon 444 Bin 49. Muayenelerin 335 Milyon 200 Bin 693’ü polikliniklerde, 130 Milyon 243 Bin 356’sı ise acillerde yapıldı. Bu tablo birçok açıdan düşündürücü. Sağlıklı bir yıl dileriz"

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