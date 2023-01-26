Bir Sağlık Bakanı bunu överek paylaşır mı. Hijyen olması gereken yerde hayvanın işi ne?

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını sosyal medyada gündem oldu.

Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi.

Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı. Hijyenin olması gereken hastanede kuzunun olması ise dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da kadının kuzuyu beslenme anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak “Burası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği. Kuzusu, onu biberonla besleyen Aynur hanımın peşini muayeneye gelirken bile bırakmamış.” ifadelerini kullandı.

Koca’nın paylaşımın ardından “Hayvanın hastanede işi ne?, Hijyenik ortamda hayvan mı olur?” gibi tepkiler geldi.

“FUAT ÇİMEN: SİZ HEKİM MİSİNİZ?”

Bir tepki de Beşiktaş Başkan adayı Fuat Çimen’den geldi.

Çimen paylaşımında, “Cidden siz hekim misiniz? Bu hayvanseverliği övmek değil, hastanede hijyenik ciddiyetsizliğin en üst seviyeden onaylanma hali! Yazık!” dedi.

İSMİ ELA

Öte yandan Kuzusuna "Ela" ismini veren kadın, AA muhabirine, köyden aldığı bir aylık kuzusunu bırakacağı kimse olmadığı için yanında getirdiğini belirterek, "Gece yatarken bile ayrılmıyoruz, gelip yanıma yatıyor. Her yere birlikte gidiyoruz. Haftada 10 litreye yakın süt içiyor, ellerimle besliyorum." dedi.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELİYOR

Ayrıca "@drzc07" adlı Kullanıcı İstanbul’da Eyüp ilçe sağlık müdürlüğünün asm koridorunda kedi var diye yaptığı denetime ait tutanağı paylaşarak tepki gösterdi.

Sosyal medyada Koca’nın paylaşımının altına gelen bazı tepkiler: