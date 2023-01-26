26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir Sağlık Bakanı bunu överek paylaşır mı. Hijyen olması gereken yerde hayvanın işi ne?

Bir Sağlık Bakanı bunu överek paylaşır mı. Hijyen olması gereken yerde hayvanın işi ne?

Hastaneye kuzuyla gelen hasta yakınına ait videoyu paylaşan Fahrettin Koca'ya bir tepki de Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen'den geldi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 13:33
Takip Et

Bakan Koca hastaneye gelen kuzuyu paylaştı. Bir Sağlık Bakanı bunu överek paylaşır mı

Bir Sağlık Bakanı bunu överek paylaşır mı. Hijyen olması gereken yerde hayvanın işi ne?
+
Aa
-

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını sosyal medyada gündem oldu.

Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi.

Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı. Hijyenin olması gereken hastanede kuzunun olması ise dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da kadının kuzuyu beslenme anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak “Burası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği. Kuzusu, onu biberonla besleyen Aynur hanımın peşini muayeneye gelirken bile bırakmamış.” ifadelerini kullandı.

Koca’nın paylaşımın ardından “Hayvanın hastanede işi ne?, Hijyenik ortamda hayvan mı olur?” gibi tepkiler geldi.

“FUAT ÇİMEN: SİZ HEKİM MİSİNİZ?”

Bir tepki de Beşiktaş Başkan adayı Fuat Çimen’den geldi.

Çimen paylaşımında, “Cidden siz hekim misiniz? Bu hayvanseverliği övmek değil, hastanede hijyenik ciddiyetsizliğin en üst seviyeden onaylanma hali! Yazık!” dedi.

İSMİ ELA

Öte yandan Kuzusuna "Ela" ismini veren kadın, AA muhabirine, köyden aldığı bir aylık kuzusunu bırakacağı kimse olmadığı için yanında getirdiğini belirterek, "Gece yatarken bile ayrılmıyoruz, gelip yanıma yatıyor. Her yere birlikte gidiyoruz. Haftada 10 litreye yakın süt içiyor, ellerimle besliyorum." dedi.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELİYOR

Ayrıca "@drzc07" adlı Kullanıcı İstanbul’da Eyüp ilçe sağlık müdürlüğünün asm koridorunda kedi var diye yaptığı denetime ait tutanağı paylaşarak tepki gösterdi.

Sosyal medyada Koca’nın paylaşımının altına gelen bazı tepkiler:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yörükoğlu
26.01.2023 14:26
Bu millet kendisi çok sever böylelerini başka lafa gerek yok, fırıncılar derneği başkanı söyledi makarna yiyenden bu kadar olur.  
 
kuzucuk
26.01.2023 14:23
o kuzu hepsinden temiz..  
 
Ahmet Çalışkan
26.01.2023 14:22
Açık köpek barınağına dönüşen Kocaeli Üniversitesinin tıp fakültesi acil servisi de kapalı köpek barınağına durumunda. Yeni rektörden de tık yok çözüm adına.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
3
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
4
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
5
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
6
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
7
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
﻿Smyrna: Yeni bir soykırım suçlamasına doğru/ Dr. Ferruh Demirmen
﻿Smyrna: Yeni bir soykırım suçlamasına doğru/ Dr. Ferruh Demirmen
﻿Smyrna: Yeni bir soykırım suçlamasına doğru/ Dr. Ferruh Demirmen
﻿Göle ilçesi buz kesti: Eksi 24,8 derece
﻿Göle ilçesi buz kesti: Eksi 24,8 derece
﻿Göle ilçesi buz kesti: Eksi 24,8 derece
﻿Lastiği patlayan otomobil sürücüsü faciadan son anda kurtuldu
﻿Lastiği patlayan otomobil sürücüsü faciadan son anda kurtuldu
﻿Lastiği patlayan otomobil sürücüsü faciadan son anda kurtuldu
﻿Kağıthane'de tek katlı gecekonduda yangın çıktı
﻿Kağıthane'de tek katlı gecekonduda yangın çıktı
﻿Kağıthane'de tek katlı gecekonduda yangın çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.