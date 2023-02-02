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Bakan Koca kötü haberi verdi. Ölümcül hastalık Türkiye’de

Bakan Koca, Türkiye'de Strep A vakası görüldüğünü belirterek, “İlaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra bulaşıcılık artık söz konusu değildir. En iyi önleme yolu, ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 11:25
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Bakan Koca Strep A vakasının Türkiye'de olduğunu açıkladı

Bakan Koca kötü haberi verdi. Ölümcül hastalık Türkiye’de
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Fahrettin Koca, şu sözleri kullandı:

“Eylülden beri bazı Avrupa ülkelerinde A grubu beta-hemolitik streptokok vakaları bildirilmektedir. Ülkemizde de az sayıda vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır. Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmakla veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yıkamadan ağız, burun veya göz temasında da kişi hastalığı alabilir. En iyi önleme yolu, ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanmasıdır”

TEDAVİDEN 24 SAAT SONRA BULUŞICILIK BİTİYOR

Bakan Koca, ilaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra hastalığın bulaşıcılığının olmadığını belirterek şu sözlerle vatandaşları uyardı:

“Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa; normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acili arayın veya acil servise başvurun” 

3 YAŞINDAKİ ARAS ‘STREP A’ KURBANI

Dünyada paniğe neden olan Strep A bakterisi Türkiye'de de can almıştı. 3 yaşındaki Aras, Strep A bakterisi nedeniyle hayatını kaybetmişti. 

STREP A NEDİR?

Strep A, çok sayıda enfeksiyona neden olabilen A Grubu Streptokok bakterisini ifade ediyor.

Vakalar genellikle hafif geçiyor ancak A Grubu strep ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Strep A nedeniyle bakteriler vücudun derinliklerine inerek akciğerleri, kasları ve kan dolaşımını enfekte ettiğinde ortaya çıktı.

STREP A BELİRTİLERİ NELER?

Strep A semptomları genellikle grip benziyor ve esas olarak bazen “strep boğaz” olarak adlandırılan boğaz ağrısını barındırıyor.

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor. Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabilecek kadar uzun süre ellerde veya boğazda yaşayabiliyor.

İngiliz medyası, çocuklarda görülen bu hastalığın belirtilerini de sıraladı. Belirtiler arasında boğaz ağrısı, yanaklarda kızarıklık, yüksek ateş ve kas ağrısı bulunuyor.

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Fikir
2.02.2023 11:28
Akrep olmasın o  
 
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