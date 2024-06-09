Bakan Koca uyardı: Karaciğer nakline kadar gidebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mantar zehirlenmelerine karşı yaptığı uyarıda bu nedenle karaciğer nakli olmak zorunda kalan Tuğba Yavuz'un videosunu paylaştı.

Yağmurların ardından çoğu arazide kendiliğinden biten yabani mantarı toplayarak yemeleri sonucu birçok vatandaş yaşamını yitiriyor. Sağlık Bakanı Koca mantar mevsiminin başlaması nedeni ile sosyal medya hesabından uyarılarda ve bilgilendirmelerde bulundu.

Tuğba Yavuz, ailesiyle "köygöçüren" ismindeki mantarı yemelerinin ardından önce kavınvalidesinin, sonra kayınpederi ve kendisinin hastalandığını anlattı.

Rahatsızılığının artması sonucu karaciğer nakli için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine sevk edildiğini aktaran Tuğba Yavuz, burada karaciğer yetmezliği nedeniyle kayınpederi ve kayınvalidesinin hayatını yitirdiğini söyledi.

Toplama mantar zehirlenmesi nedeniyle karaciğer nakli olmak zorunda kaldığını anlatan Tuğba Yavuz, uzun süre serviste yattıktan sonra kendine geldiğinde yürüme fonksiyonlarını yitirdiğini söyleyerek bir bebek gibi her şeyi yeniden öğrenmek zorunda olduğunu ve bu zorlu süreçte çocuklarından ayrı kaldığını anlattı.

Tuğba Yavuz, yaşadıklarının herkese örnek olması gerektiğini belirterek kimsenin bilmediği mantarları yememesi gerektiğini vurguladı.

"HASTANIN ERKEN TEDAVİYLE KARACİĞER NAKLİNİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diğer yandan yabani mantar zehirlenmeleri konusunda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Karaciğer Nakli Programı Sorumlusu Prof. Dr. İlgin Özden'in uyarılar yaptığı videoyu da vatandaşlarla paylaştı.

Prof. Dr. Özden, toplama mantar mantar zehirleri nereni ile merkezi sinir sisteminin ve mide bağırsak sisteminin etkilenebildiğini, karaciğer zehirlenmesinin de en tehlikeli komplikasyonlardan biri olabildiğini vurguladı.

Karaciğer zehirlenmesinde bazen hastaların müphem şikayetlerle hastaneye geldiğini ve bu vakaların zaman zaman bir süre besin zehirlenmesi ile karıştırıldığını hatırlatan Prof. Dr. İlgin Özden, "Bu pencere dönemi özellikle önemli. Hasta bu aşamada hastaneye başvurduğunda bazı tetkikler yapılırsa, hastanın erken bir tedaviyle ağır karaciğer yetersizliğine girmesinin önüne geçilebilir. Eğer önlenemez ise mantar yiyen hastaya acil karaciğer nakli yapılması gerekebiliyor." diye konuştu.