Bakan Koca’dan toplu aşı ve kapanma açıklaması

Bakan Koca, “Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz. Kapanma gibi toplu tedbirler artık söz konusu değil” diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan Koca’dan toplu aşı ve kapanma açıklaması

Editör: Erkavim Yıldırım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, salgın sürecinde alınan kararların hepsinin bilime dayandığını belirtti.

Bilimsel gelişmeleri hiçbir zaman ihmal etmediklerini söyleyen Koca, “Bilimsel verilerle mücadele etmiş bir ekibin eğer gerekiyorsa bilime sırtını dönebileceği bir noktada olduğunu düşünmek mümkün mü? Bizimle karşı karşıya olduğumuzu iddia edenler, ülkemizde başarıyla devam eden aşı çalışmalarını bilmeyecek kadar cahil olamaz. Çocukluk çağı aşılarında oran neden yüzde 95’in üstünde?” diye sordu.

“TOPLU AŞILAMAYA İHTİYACIMIZ YOK”

Koca, şu anda toplu aşılama propagandasının yapıldığını ifade ederek, “Şu an toplu aşılamanın gerektiği bir dönemde değiliz. Biz gerektiği zaman gerekeni yaptık. Kapanma gibi toplu önlemler artık gündemde değil. Açıkça söylüyorum: Covid-19 için kişisel önlemler dışında yeni bir önlem kesinlikle söz konusu değil” dedi.

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“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖLÜMLERİ AŞI SAYESİNDE AZALDI”

Covid-19 salgını başladığı zaman aşı araştırmalarının tamamını yakından izlediklerini ve yerli aşıyı da en kısa zamanda üretip geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Bakan Koca, “Sonuçta Turkovac ortaya çıktı. O zamanlarda ülke genelinde hızlı bir aşılama seferberliği başlattık ve çok başarılı olduk. Sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiği haberleri çok yaygındı. Sağlık çalışanları aşı olduktan sonra bu ölümler azaldı” dedi.

“MUTASYONLARA GÖRE YENİ AŞILAR ÜRETİLİYOR”

Salgına karşı direncin kırılması için aşının o zaman çok önemli olduğunu vurgulayan Koca, “Virüsle ilk kez tanışıyorduk ve bağışıklık sistemimizin virüsü tanıması lazımdı. Aşılama seferberliğimiz çok işe yaradı. Virüs bir RNA virüsü olduğu için farklı mutasyonlar geçirdi, virülansı yani hasta etme gücü düştü. Ya Covid atlattık ya aşı olduk ya da ikisi birden oldu ve sonuçta vücudumuz virüsü tanır hale geldi. Virüsün de etkisi azaldı. Mutasyonlara göre yeni aşılar üretiliyor. Bu normaldir” şeklinde konuştu.

“SAĞLIK VE BİLİM PAZARLAMANIN KONUSU DEĞİLDİR”

Türkiye’nin küresel propagandanın uygulandığı bir yer olmayacağını belirten Koca, şunları söyledi:

“Türkiye, sağlık alanında da tam bağımsızdır. Covid-19 aşısının yeniden toplu olarak yapılmasını zorunlu kılan, bilimin onayladığı bir durum yoktur. Sağlık ve bilim pazarlamanın konusu değildir.”

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