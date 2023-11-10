Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Koca sunumunda, "Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumu sayısı yaklaşık 15 bindir. Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yatak sayısı 171 bin 932’ye yükselmiştir. 412 adet hastane yatırımımız bulunuyor. Önümüzdeki yıl için 55’i hastane olmak üzere toplam 150 yeni sağlık tesisinin açılışını yapacağız" ifadelerini kullanırken sağlıkçıların sorunlarına yönelik sorulara ise cevap vermedi.

CHP Milletvekilleri Ömer Fethi Gürer ve Kayıhan Pala’nın sorularına yanıt vermeyen bakan Koca, sorulara yazılı olarak yanıt vereceğini söyledi.

Aile Sağlığı Merkezlerinde hemşire, ATT, Ebe ve Paramedik olarak çalışan ancak sağlıkçı sayılmayan mağdurlara yönelik bakan Koca’nın sessiz kalışı, umutları bir kez daha söndürdü.

Koca’nın soruları cevapsız bırakmasıyla hüsrana uğradıklarını belirten ASM Grup Elemanları Derneği, “2005 yılında pilot il olarak Düzce’de başlatılan uygulamanın ülke geneline yayılmasıyla beraber ciddi mağduriyetler yaşar oldu. Sistem adeta sağlık çalışanlarını taşeron hale getirdi. Bizler ASM’lerde hemşire, Ebe, ATT ve Paramedik olarak çalışan sağlıkçılarız. Ancak sistemde sağlıkçı sayılmıyoruz. Asgari ücretle yetinmek zorunda kalıyoruz, hatta bazı arkadaşlarımız asgari ücretin de altında çalışmak zorunda kalıyor. Hekimlerin ağızlarının içine bakar hale geldik. Kadrosuz çalıştığımız için her an işsiz kalma tehdidiyle karşı karşıyayız. 2022 yılı kasım ayında yan odamızda kamu dışı 4/A’lı çalışanlar kadro müjdesi almış olup, biz grup elemanlarına kadro verilmeyerek yine ayrımcılığa maruz bırakıldık. Bakanlıklarımız üst düzey yöneticilerimiz ülke genelinde sayısı 20 bini bulan Grup elemanlarının farkında değiller. Kadro talebimiz ve özlük haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.