Bakan Kurum konut kampanyası müjdesini vermişti! Detaylar belli olmaya başladı! 3 ayrı ödeme planı

Emlak Konut GYO tarafından bugün başlatılan konut kampanyasının detayları belli oldu. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz 3 farklı ödeme modelini açıkladı.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2024 yılı konut sektöründe önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,5 milyon konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 484 bini ilk el, 994 bini ise ikinci el satışlardan oluşmaktadır.

Söz konusu veriler, bir önceki yıla kıyasla %20,6’lık bir artışı işaret ediyor. Özellikle yılın son aylarında gözlenen artış, sektöre olan güvenin devam ettiğini gösteriyor. TÜİK’in açıkladığı 2025 yılı Ocak ayı verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39,7 oranında artarak 112 bin 173’e ulaştı.

Önümüzdeki yıllarda konut ihtiyacının artarak devam edeceği öngörülüyor. TÜİK verilerine göre, 2030 yılında Türkiye’nin nüfusu 88 milyonu aşacak. Bu büyüme, konut sektöründe yeni taleplerin oluşacağı anlamına gelmektedir.

Emlak Konut olarak 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladık. Açıklanan son finansal verilerimize göre, aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğimizi teyit ettik. Bununla birlikte 2024 yılında toplam 5 bin 620 gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, 51 milyar liralık ön satış ve arsa satışı geliri elde ettik. Böylece 2024 yılı kâr hedefimizi de başarıyla koruduk.

Bakan Kurum duyurdu: Yeni sosyal konut projesi geliyor

2025 yılında daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, 45 yeni ihale tamamlamayı ve 7 bin 522 bağımsız bölüm satışını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 77,2 milyar liralık satış hacmi ile güçlü bir finansal performans sergilemeyi ve 12 milyar liralık kâr elde etmeyi planlıyoruz.

"OLUMLU BİR EKONOMİK ORTAMIN OLUŞACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Merkez Bankası, son iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %45’e indirdi. 2025 yılında da faiz indiriminin devam etmesi öngörülmektedir.

Faiz oranlarındaki düşüş, konut kredilerine erişimi kolaylaştırarak talebi artıracak, enflasyondaki gerileme ise konut fiyatlarının daha dengeli ve sürdürülebilir bir seyir izlemesine katkı sağlayacaktır.

Önümüzdeki dönemde, gayrimenkul sektörü için daha istikrarlı ve olumlu bir ekonomik ortamın oluşacağını öngörüyoruz.

Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda, Bakanımız Sayın Murat Kurum’un koordinasyonunda gayrimenkul sektörüne katkı sunmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda, Sayın Bakanımızın dün açıkladığı gibi, dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına imkân tanıyacak projenin, TOKİ tarafından yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

"CAZİP FIRSATLAR SUNUYOR, SEKTÖRE İVME KAZANDIRIYORUZ"

Biz de Emlak Konut olarak, gayrimenkul sektörüne katkı sağlamak ve farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nı başlatıyoruz. Kampanyamız kapsamında, 25 farklı projemizde ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor, sektöre ivme kazandırıyoruz.

Değerli basın mensupları, Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunuyor:

BİRİNCİ MODEL

Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

İKİNCİ MODEL

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

ÜÇÜNCÜ MODEL

Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.

Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkânı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.

Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul’da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Sağladığımız tüm bu imkanlarla birlikte; kampanyamızdaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmak isterim. Ev almak isteyenler için son başvuru tarihimiz 23 Mart 2025.

Bu yeni fırsatların büyük ilgi göreceğine ve sektöre hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz. Desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, sektördeki paydaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum.

ORTA GELİR NEYE GÖRE BELİRLENECEK? KAÇ KİŞİ BAŞVURACAK?

Dün sayın Bakanımız açıkladığı gibi zaten alt gelir, dar gelir grubundaki vatandaşlarımız için TOKİ’nin sosyal konut kampanyası şu anda devam eden satışlar var. Yıl sonunda önemli bir orada satış gerçekleşecek. Bizim Emlak Konut olarak yaptığımız projelerde vatandaşlar satış ofislerine gelecek ödeme koşullarını belirlemiş oluyorlar. Daire seçeneğini 1+1’den 5+1’e kadar kendileri belirlemiş oluyorlar.

İLK EVİNİ ALACAKLAR ÖNCELİKLİ OLACAK MI?

Sosyal konut projesinde o sınırlamalar var. Onlar TOKİ tarafından duyurulacaktır. Bizde böyle bir sınırlama yok.

KAMPANYADAKİ EN UCUZ KONUT FİYATI NE OLACAK? TAKSİTLER NASIL AZALACAK? ARA ÖDEMELER Mİ OLACAK?

Kampanya kapsamındaki en düşük fiyatta dairemiz 5 milyon 650 bin TL. Buradan başlayarak farklı fiyatlarda dairelerimiz var. İstanbul’da da bu fiyata dairelerimiz var. 60 aylık bir seçenekte 2’nci modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin lira 598 liradan başlayan bir ödeme kolaylığı başlayabiliyor. 25 projemizin her birinde farklı seçenekler var. Vatandaşlarımızın gidip satış ofislerinden veya çağrı merkezlerinden buralara gelerek kendi ödeme planlarını kendilerinin oluşturmasını bekliyoruz.

Azalan taksitle alakalı şöyle söyleyeyim. 100 bin TL ilk ay öderken, 6’ncı ay ile 18’inci ay arasında ara ödeme gerçekleştirecek. Son ay 60’ıncı ayda 80 bin TL’nin altındaki ödemeyle sürekli taksitlerin azaldığı bir ödeme planı.

Her bir proje için satış ofislerine gittiklerinde kendisi bir ödeme planı söyleyebilir. Rakamlar ona göre değişiyor.

4 bin 500 bağımsız bölümü satışa sunuyoruz. Hızlı bir şekilde satılacağını öngörüyoruz. Talebin fazla olması durumunda süreç tekrar değerlendirilir ve devam edebiliriz.

Satış ofislerimize dün Sayın Bakanımızın açıklamasından sonra yoğun bir ilgiyi karşılamış olduk. Sabahtan itibaren satış ofislerimizde vatandaşların ilgisi var.

TESLİM SÜRESİ NE ZAMAN?

Bu sene teslim edeceğimiz projeler de var. 4-5 ay içinde teslimi gerçekleşecek birtakım projeler de var. Bunun içinde yeni başlayan satışa da yeni çıkan 3 yıl içinde teslim edeceğimiz projeler de var.

ALICI FİYATI ÖDEYEMEDİĞİNDE KAMPANYA İPTAL OLUR MU?

Sözleşmenin bazı şartları var. Bu şartlar dahilinde cezalı bir şekilde ödemeye devam edebilir. Yapılandırma dönemleri olabilir. Onu mutlaka bankalarda olduğu gibi bizde de cezai şartları var.

HERKESE KREDİ ÇIKABİLECEK Mİ?

Emlak Konuta borçlanma durumunda vatandaşlarımız geldiğinde biz zaten sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Onun ödenmemesi durumunda yaptırımları var. Emlak Katılım Bankası’ndan leasing ile başvurulması durumunda onun muhatabı Emlak Katılım Bankası olacak.

HEMEN OTURMAK İSTEYENLER OLACAK? BİTMİŞ PROJE SAYISI MEVCUT MU?

Fikirtepe projesini söyleyebilirim. Teslime hazır bazı dairelerimiz var. Batı Yakası projesi bir kısmı en azından teslime hazır bir durumda. Yeni Levent projesi çok kısa süre içerisinde teslim edilebilir durumda. Balıkesir kısa bir süre içinde 2-3 ay içinde teslim edilebilir pozisyonda. İzmir’de Alsancak projemiz teslime hazır durumda. Çağrı merkezlerinde vatandaşlarımız detaylı bilgi alabilecekler.

ÖZEL SEKTÖRE BİR ÇAĞRINIZ VAR MI?

Biz zaten kampanyayı özel sektörümüzdeki paydaşlarımızla beraber yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde talebin canlanacağını öngörüyoruz. Bizim konut üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşümle ilgili çalışma yapmaya devam edeceğiz. Paydaşlarımızdan projelerine devam etmelerini söyleyebiliriz.

İŞTE KAMPANYANIN GEÇERLİ OLACAĞI KONUT PROJELERİ

Yenişehir Evleri Arnavutköy, Fikirtepe, Balıkesir Emlak Konutları, Kuzey Adalar, GÖKTÜRK, ODAK, BATIYAKASI, EVORA, GÖLYAKA İstanbul, HAYAT FLORA, MAJÖR Gölyaka, MEYDAN, NEZİHPARK, NİDAPARK İstinye, Park Yaşam, ÇINARKÖY, SENFONİ, TUAL ASYA, TUAL Gölyaka, VADİ Panaroma, YENİ LEVENT, BARBAROS 48, EBRULİ Kayaşehir.