Bakan Kurum'un İYİ Partili Lütfü Türkkan’a verdiği deprem cevabı ortaya çıktı

Türkiye; merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 ve ,7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremde şu ana kadar 38 bini aşkın insanımız hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 105 bini geçti. Depremin yüreğimizde bıraktığı acı ise tarifsiz.



Yitirilen canlar ve binlerce yıkılan bina, tedbirsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak 3 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bir soru önergesine verdiği cevap da sorgulanmaya dair.



“TÜM TÜRKİYE GENELİNDE YAPILARDA CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

Kurum bu cümleyi İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın soru önergesine 25 Şubat 2020 tarihinde verdiği cevapta kullandı. Türkkan önergeyi 2018’in Kasım ayında verdi. Ancak Bakan Kurum’dan Türkkan’a cevap 15 ay sonra geldi. Türkkan 4 soruluk önergesinde Bakan Kurum’a Bakanlar Kurulu tarafından Kocaeli il sınırları içinde Afete Maruz Bölge Kararları alınmasına dair sorular yöneltmişti. Bakan Kurum, İYİ Partili Türkkan’a 2 sayfalık cevap gönderdi, “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” başta olmak üzere mevzuattan örnekler verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiği cevapta en dikkat çekici kısım son cümlesiydi:



“Yapılan bu mevzuat değişiklikleriyle inşa edilecek tüm yapılarda gerek deprem gerekse afete ilişkin güncellenen tüm mevzuata uygunluğun sağlanması zorunlu kılınarak tüm Türkiye genelinde yapılarda can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.”



Kurum’un bu iddialı açıklamasından 3 yıl sonra yaşadığımız deprem durumun vahametini ortaya koydu.



Yıkılan binlerce bina ve yaşamını yitiren 38 bini aşkın insan.

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