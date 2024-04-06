Bakan Mehmet Özhaseki’den seçim sonuçları yorumu. "Vatandaş aklınızı başınıza alın" dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, Melikgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına katılmak için memleketi Kayseri'ye geldi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yurttaşın bir uyarıda bulunduğunu belirten Mehmet Özhaseki, şöyle devam etti:

“Seçimleri atlattık. Değerli başkanlarımıza yeniden sizler yetki verdiniz. Onlar da göreve bismillah diyerek yeniden başlıyorlar. Bizim misyonumuzun 30'uncu senesi. Kolay değil, dile kolay. Çok şükür hizmet dolu bir ömür geçti. Bu sefer vatandaş biraz ihtar etti. 'Bak dedi, aklınızı başınıza alın. Size de ufak bir ihtarımız var' dedi. Onu da herkes almıştır herhalde. Ben de dahil, başkanlarımız da almıştır. Ama daha çok hizmet ederek devam edeceğiz. Herkesin duasını almaya gayret edeceğiz.”