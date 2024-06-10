Bakan Mehmet Şimşek: Bayram dış ticaret açığını artırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dış Ticaret Açığı, Cari açık, portföy yatırımlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir tespit yaptı. Mehmet Şimşek'e göre Bayram etkisiyle dış ticaret açığında etkili olduğunu söyledi. Bakan Şimşek'e göre bu rakam 31,5 milyar dolar. Bu yılın ilk dört ayında 5,8 milyar dolar dış finansmanın Türkiye'ye girdiğini ifade eden Şimşek, yıl sonunda Orta Vadeli Plan tahmini olarak dış ticaret açığının 34,7 milyar doların altında gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi. Bu açıklamaya göre 6 ayda toplam 3,2 milyar dolar açık verilmesi gerekiyor.

Mehmet Şimşek'in dikkat çeken paylaşımı şöyle:

"Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi.

Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam etti. Geçen yılın ilk dört ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş oldu.

Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90’dan yüzde 158’e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72’den yüzde 116’ya yükseldi.

Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz. Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz."