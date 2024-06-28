Bakan Mehmet Şimşek: Dış ticaret açığı geriledi

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Mehmet Şimşek: Dış ticaret açığı geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ihracat açıklaması...İhracatta rekor kırıldığını ifade eden Şimşek dış ticaret açığında 35 milyar dolarlık düşüş sağlandığını söyledi.

Şimşek'ten ihracat açıklaması

Singapur'ta Türkiye'nin gri listeden çıkıp, çıkmayacağıyla ilgili toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ihracat ve dış ticaret açığıyla ilgili olarak açıklama geldi. Sosyal medya üzerinde duyuran Şimşek Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştığını söyledi. İthalatın düştüğünü belirten Şimşek yıllık dış ticaret açığında 35 milyar dolarlık düşüşle 87 milyar dolara gerilediğini ifade ettib

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi.

Turizmde de güçlü seyir devam ediyor, mayısta yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 14 arttı.

Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5’in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ⁠dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır."

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