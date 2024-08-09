Bakan Memişoğlu Adıyaman’da

Kaynak: AA / İHA
Bakan Memişoğlu Adıyaman’da

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak amacıyla Adıyaman’a gitti.

Sabah saatlerinde Adıyaman Valiliği’ne giden Bakan Memişoğlu, burada Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, milletvekilleri ve diğer kurum yetkilileri tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra, Adıyaman’da sunulan sağlık hizmetleri hakkında il protokolüyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı, basına kapalı olarak yapıldı.

Toplantının ardından Bakan Memişoğlu, şehir merkezindeki esnafları ziyaret etti ve onlarla birebir sohbet etti. Esnaf ziyaretlerini tamamladıktan sonra AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı’na geçen Bakan Memişoğlu, burada partililerle bir araya geldi. Bu görüşme de basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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