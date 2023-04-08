Bakan Nebati'den ekonomiye ışıltılı bir bakış daha: Cumhuriyet tarihimizin en iyi seviyelerine ulaşmışız

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkez'inde düzenlenen İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati depremler ve yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler nedeniyle ramazan ayını buruk duygularla idrak ettiklerini söyledi. Bakan Nebati, tüm bu afetlerin açtığı yaraların en hızlı şekilde beraberce sarılacağını, oluşan maddi kayıpların çok daha iyileriyle telafi edileceğini, bunun için deprem ve sel felaketlerinin yaşandığı ilk günden bu yana tüm kabine olarak bizzat sahada ve milletle birlik içinde çalışmalarını sürdüklerini kaydetti.

“BİR YIL İÇİNDE 319 BİN KONUT VE KÖY EVİNİN YAPIMINI TAMAMLAYACAĞIZ”

Şimdiye kadar AFAD'a yaklaşık 40 milyar lira nakit aktarımı yapıldığını belirten Bakan Nebati, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Ayrıca, hane başı 15 bin lira Afetzede Taşınma Destek Ödemesi gerçekleştirdik. DASK kapsamında bugüne kadar başvuruların büyük kısmını tamamlayarak toplamda 14,4 milyar lira hasar ödemesinde bulunduk. İnşallah bu ayın sonuna kadar da tazminat ödemelerinin tamamını bitireceğiz. Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evinin yapımını tamamlayacağız. Toplamda da 650 bin konut inşa edeceğiz. Yani adeta orta büyüklükteki bir ülkeyi sıfırdan inşa edecek boyutta bir süreç işletiyoruz. Ülkemiz genelinde yapımına başlanan konut, iş yeri, köy evi ve hastane sayısı 56 bini geçmiştir" dedi.

“DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİ MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALDIK”

Deprem felaketinin ardından bakanlık olarak vatandaşları ve reel sektörü destekleyici diğer ek tedbirleri de hızla hayata geçirdiklerini belirten Bakan Nebati, "Depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamına aldık. Bölgedeki vergi yükümlülüklerini erteledik ve vergi dairelerine olan borçlara 24 ay taksit imkanı getirdik. Esnafımızı desteklemek üzere Kredi Garanti Fonu (KGF) paketlerinin hacminde artışa gittik. 250 milyar liralık KGF limitini tam 400 milyar liraya yükselttik. Bölgedeki esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ödemelerini erteledik. Depremden zarar gören KOBİ'lerimize finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi sağladık. Depremden en çok etkilenen kesimlerden biri olan çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik. Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağladık. Mazot ve gübre desteğimizi de nakdi olarak vermeye başladık" diye konuştu.

“TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ'Nİ HAYATA GEÇİRDİK”

Küresel ekonominin son birkaç yılda geçmişle kıyaslanamayacak büyüklük ve sıklıkta şokları peş peşe yaşamaya devam ettiğine dikkati çeken Nebati, şöyle devam etti:

"Salgından savaşa, sellerden kuraklığa, enerjiden gıdaya kadar birçok krizler ve afetlerle eş zamanlı şekilde mücadele ederken konvansiyonel yöntemler artık yetersiz kalıyor. Nitekim enflasyon ile mücadelede gelişmiş ekonomilerin uyguladığı sıkı para politikalarının, dünyayı hızla resesyona ve finansal krizlere doğru sürüklediği, işsizliği körüklediği apaçık ortadadır. İşte bu zorlu süreçte bizler, küresel düzenin işaret ettiği yöne değil, ülkemizin ihtiyaç ve hedeflerine odaklanarak, kapsayıcı büyümeyi ve en önemlisi de insanı merkeze alan Türkiye Ekonomi Modeli'ni hayata geçirdik. Model sayesinde uluslararası kuruluşlar, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellerken, ülkemize yönelik büyüme tahminlerini artırmaya devam ediyorlar. Buna en güncel örnek; asrın felaketi olarak nitelendirilen depremleri yaşamamıza rağmen, daha iki gün evvel Dünya Bankası'nın ülkemize yönelik büyüme beklentisini yukarı yönde güncellemiş olmasıdır. Modelimizi devreye aldığımızdan bu yana tüm küresel olumsuzluklara rağmen ekonomimizin makro göstergelerde sergilediği yüksek performans, ülkemizde kötümser tahminler yapmaktan başka hiçbir şey bilmeyenlerin nasıl da yanıldığını kanıtlar niteliktedir."

“MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERDE CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN İYİ SEVİYELERİNE ULAŞMIŞIZ”

Türkiye'nin 2022 yılında kaydettiği yüzde 5,6'lık büyümeyle G-20 ülkeleri arasında da en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu belirten Nebati, "Makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyüme 13 çeyrekten bu yana kesintisiz sürüyor. Ekonomideki sağlıklı ve güçlü büyüme, istihdamda da yeni zirveleri test etmemizin önünü açıyor. Bu yılın ocak ayında 31,8 milyon kişiyle, istihdamda tarihi yüksek seviyeyi yakalamış bulunuyoruz. İhracatımız da Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine ulaşmış durumdadır. Bugün 228 ülke ve bölgeye ihracat yaparken, Mart 2023 itibarıyla yıllık 255 milyar dolar ihracat seviyesini geride bırakmayı başardık. Rekorlar kırdığımız bir diğer alan da turizm sektörüdür. 2022 yılında 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar rekor turizm gelirimizle dünyada en çok tercih edilen 4'üncü turizm ülkesi konumunu elde ettik. Bu süre zarfında, asgari ücret başta olmak üzere ücretli çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız iyileştirmelere ve birçok kalemde uyguladığımız vergi indirimlerine rağmen mali disiplinden de asla taviz vermedik. EYT'nin, maaş artışlarının ve depremin kamu maliyesi üzerindeki oluşturacağı yükü de göğüsleyecek güce çok şükür sahibiz. Esasen tablo net bir şekilde ortadadır. 2022 gibi zorlu bir yılda dahi neredeyse tüm makroekonomik göstergelerde Cumhuriyet tarihimizin en iyi seviyelerine ulaşmışız. İsteyen büyüme, istihdam, üretim, ihracat ve turizm gelirleri gibi makro verileri açıp incelesin" dedi.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Türkiye Ekonomi Modeli'ni devreye alarak, küresel sarsıntıları birer fırsata çevirmek için gece gündüz çalışarak, başardıklarını belirten Bakan Nebati, "Şimdi tabii ki Atlantik ötesindeki danışmanlardan reçete almaya çalışanlar bizim iktisadi alanda verdiğimiz milli mücadeleyi de ne yazık ki bir türlü idrak edemiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye'de ekonomi hep taşıma suyla dönsün, işler ithal formüllerle idare edilsin. Bugün 7'li masa ekonomi alanında her biri 7 ayrı telden çalıp oynamaya devam ediyor. Biri sıkı para politikasından bahsediyor, öteki de çıkmış pembe çiçekler eşliğinde hayalinde bol kepçeden piyasaya para dağıtıyor. Sizin ekonomi politikanız hangisi? Sadece tutarsız, zeminsiz ve tozpembe hayallerden mi ibaret? Adeta bir ipe 7 kişi çıkmış hepsi birden ipin üstünde oynamaya çalışıyor. Daha önce birkaç defa bu 7'li masaya sordum, henüz bir cevap alamadım. Tabii cevabı aralarından kim verecek bu da şüpheli. Şimdi buradan bir kez daha soruyorum. Lafı hiç dolandırmadan şu iki soruma net bir cevap verin; birincisi, 'Sıcak para bulmak için IMF kapılarında tekrar bekleşecek misiniz?' İkincisi ise 'Faizleri yükselterek üretim ekonomisini baskılayacak ve işsizliği artıracak mısınız?' Altı boş ancak çok süslü vaatlerinizi bir kenara bırakın. Açık, net cevaplar verin" diye konuştu.

"İnsanımızın manevi hassasiyetlerini bir türlü anlayıp içlerine sindiremeyenler, ne yazık ki ortak milli davalarımızın da neredeyse hiçbir zaman arkasında durmuyorlar" diyen Bakan Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayimizi yüzde 20'den yüzde 80 yerlilik oranına kadar yükseltmişiz. Bu süreci ve daha nice devasa projeleri finanse edecek kaynakları üretmişiz. Onlar da bugün tüm dünyanın gıptayla takip ettiği savunma sanayimize dahi çıkıp yan gözle bakabiliyorlar. Bu durum, elbette asla kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Türkiye'nin yeşil dönüşümünde mihenk taşı olan elektrikli aracımız Toog'u planlığımız şekilde yollara çıkardık. Çok şükür milletimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmek de yine bizlere nasip oldu."

“EN TEMEL MESELEMİZ ENFLASYON”

Şu anda en temel meselelerinin enflasyon olduğunu ifade eden Bakan Nebati, "Enflasyonda da 2022 yılı kasım ayından bu yana düşüş trendine girdik ve 2023 yılı mart ayı itibarıyla yıllık yüzde 50,5 seviyesine gerilemiş bulunuyor. Mevcut muhalefetin bize yapamazsınız dediği hangi iş, hangi eser, hangi hizmet varsa çok şükür hepsini tek tek yapmayı başardık. Daha nicelerini de yapacağız. Şimdi enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak adımları da hızla atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı inşallah 20 Nisan'da devreye alacağız. Ülkemizin ve Denizli ile birlikte tüm şehirlerimizin, son 21 yılda kat ettiği mesafe adeta asırlık bir mesafedir. Bu 21 senenin istisnasız her günü, yurdumuzun dört bir köşesinde milletimize art arda kazandırdığımız sayısız eser ve hizmetlerimizle doludur. Bugün, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının arifesinde Türkiye yeni bir eşiğe gelmiş durumdadır. Bir yandan küresel sarsıntılar yaşanırken ülkemiz ya 90'lı yıllarda olduğu gibi koalisyon hükümetlerinin istikrarsız gel- gitlerine tekrar teslim olacak ya da cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na adım atacaktır. Bizler, Türkiye Yüzyılında, ülkemizin her alanda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. İşte Türkiye Ekonomi Modelimiz de esasen bu büyük vizyonumuzun sağlam bir teminatıdır. Türkiye'nin bu şahlanış döneminde de ülkemiz için beraberce üretmeye, gereken her gayreti birlikte göstermeye devam edeceğiz" dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.