Bakan Nebati oyunu kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin'de oyunu kullandı.

Bakan Nebati oyunu kullandı

İHA’nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde bulunan 1176 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Okuldan çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, ikinci tur seçiminin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "İnşallah sonuçlarda çok hızlı bir şekilde akşam 17.00'de sandıklar kapandıktan sonra alınmış olacak. Gördüğümüz kadarıyla katılım iyi ve seçmen çok bilinçli bir şekilde gelip oyunu kullanıyor. Sahadan edindiğimiz bilgiler birinci turda olduğu gibi ikinci turda da Cumhur İttifakına yani Cumhurbaşkanımıza olan güven tamamlanmış olacak. Oldukça iyi bir kampanya yürütüldü. Özellikle de Mersin özelinde seçimlerin çok iyi geçtiğini ve seçmenin daha çok hizmete itibar ettiğini gördük. Böylelikle Türkiye, 1950 yılında başlayan çok partili sistemi o günden bugüne kadar sürdürerek dünyaya örneklik teşkil etmiştir. Özellikle vatandaşlarımızın gerek yurt dışında gerekse de ülkemizde gösterdiği olgunluk ve katılımın yüksek olması dolayısıyla ciddi bir örneklik teşkil etmiştir. Milletimize, Cumhurbaşkanımıza, AK Partiye ve Cumhur İttifakına hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

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