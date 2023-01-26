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Bakan Nebati TÜİK'i öve öve bitiremedi

Bakan Nebati, AKP'li milletvekillerine sunum yaptığı sırada, TÜİK verilerinin güvenilir olduğunu savundu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 19:18
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Bakan Nebati TÜİK'i öve öve bitiremedi: Dünyanın en güvenilir vergileri bizde

Bakan Nebati TÜİK'i öve öve bitiremedi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'li vekillere sunum yaptı. Üç saate yakın süren ve basına kapalı olan sunumda, milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Nebati TÜİK ile ilgili de konuştu.

Nebati, “Kesinlikle TÜİK’ e baskı yapmıyoruz, eleştiriler haksız. Dünyanın en şeffaf verileri bizim ülkemizde" dedi

Haber7'nin aktardığı habere göre, Nebati konuşmasında Türkiye Ekonomi Modelinin başarıyla uygulandığını da söyledi.

"Makro ekonomik göstergelerin tamamına yakınında olumlu sonuçlar alındığını" söyleyen Nebati, aktarılan bilgiye göre "Enflasyondaki düşüsün önümüzdeki dönemde devam edeceğini" de savundu.

Bakan Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde kaynak sorununun olmadığını bu konuda gerekli hazırlıkların geçtiğimiz mayıs ayından itibaren yapıldığını belirterek, “Rahat olun, EYT’de para sorunu yok” dedi.

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Uçmaya devam
26.01.2023 20:42
Milleti aç, çocuklarını işsiz bıraktınız. Şıracının şahidi bozacı imiş.  
 
Son Osmanlı
26.01.2023 20:40
Yavuz hırsız ev sahibini bastırır  
 
İSLAMCI EKONOMİ BAKANI
26.01.2023 20:31
(NAS ) ÜZERİNDEN İSLAMCI EKONOMİST  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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