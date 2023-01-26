Bakan Nebati TÜİK'i öve öve bitiremedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'li vekillere sunum yaptı. Üç saate yakın süren ve basına kapalı olan sunumda, milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Nebati TÜİK ile ilgili de konuştu.

Nebati, “Kesinlikle TÜİK’ e baskı yapmıyoruz, eleştiriler haksız. Dünyanın en şeffaf verileri bizim ülkemizde" dedi

Haber7'nin aktardığı habere göre, Nebati konuşmasında Türkiye Ekonomi Modelinin başarıyla uygulandığını da söyledi.

"Makro ekonomik göstergelerin tamamına yakınında olumlu sonuçlar alındığını" söyleyen Nebati, aktarılan bilgiye göre "Enflasyondaki düşüsün önümüzdeki dönemde devam edeceğini" de savundu.

Bakan Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde kaynak sorununun olmadığını bu konuda gerekli hazırlıkların geçtiğimiz mayıs ayından itibaren yapıldığını belirterek, “Rahat olun, EYT’de para sorunu yok” dedi.