22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bakan Nebati'den otomotivde ÖTV indirimi yanıtı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomotivde ÖTV indirimi iddialarına yanıt verdi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:49
Takip Et

Bakan Nebati'den otomotivde ÖTV indirimi yanıtı

Bakan Nebati'den otomotivde ÖTV indirimi yanıtı
+
Aa
-


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi'nin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Otomotiv sektöründe özel tüketim vergisine (ÖTV) yönelik indirim beklentisi canlılığını korurken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gündemde böyle bir çalışma olmadığını belirtti.

"ÖTV İNDİRİMİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Nebati, "ÖTV indirimi şu anda söz konusu değil. Araçların zor bulunduğu bir dönemde ÖTV indirimi olmaz. Bu konuda herhangi bir çalışma olmayacak" diye konuştu.

"VERGİ İNDİRİMİNDE YERİMİZ KALMADI"

Nebati, diğer alanlarda vergi indirimi için ise, "Vergi indirimlerinde oynayacak pek yerimiz kalmadı. Zaten mart ayından bu yana adımlarımızı attık" sözleriyle Motorlu Taşıtlar Vergisi dışında vergi indirimi olmayacağı mesajı verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
1
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
2
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
3
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
4
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
5
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
6
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası ertelendi
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.