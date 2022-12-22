Bakan Nebati'den otomotivde ÖTV indirimi yanıtı



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi'nin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Otomotiv sektöründe özel tüketim vergisine (ÖTV) yönelik indirim beklentisi canlılığını korurken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gündemde böyle bir çalışma olmadığını belirtti.

"ÖTV İNDİRİMİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Nebati, "ÖTV indirimi şu anda söz konusu değil. Araçların zor bulunduğu bir dönemde ÖTV indirimi olmaz. Bu konuda herhangi bir çalışma olmayacak" diye konuştu.

"VERGİ İNDİRİMİNDE YERİMİZ KALMADI"

Nebati, diğer alanlarda vergi indirimi için ise, "Vergi indirimlerinde oynayacak pek yerimiz kalmadı. Zaten mart ayından bu yana adımlarımızı attık" sözleriyle Motorlu Taşıtlar Vergisi dışında vergi indirimi olmayacağı mesajı verdi.