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Bakan Nebati'den EYT paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'EYT' açıklamalarının ardından paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 21:28
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Bakan Nureddin Nebati'den EYT paylaşımı

Bakan Nebati'den EYT paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesi açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, EYT’de yaş sınırı uygulamama kararı aldık. Mali boyutunda asla fedakarlıktan kaçınmadığımız bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Hayırlı olsun! Teşekkürler Erdoğan"

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Usta ramazan
28.12.2022 22:42
Büyüklerin maaşı devamlı artıyor biz emeklilerin maaşı devamlı düşüyor.ama bu haksızlık bir gün seçimde son bulacak  
 
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﻿Bakan Nebati'den EYT paylaşımı
﻿Bakan Nebati'den EYT paylaşımı
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