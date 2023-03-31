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MEB'den 3 bin 500 engelli öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 10:49
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Bakan Özer duyurdu: 25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak

MEB'den 3 bin 500 engelli öğretmen ataması açıklaması
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlanacak, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru, 'personel.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek."

"45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 8 MAYIS'TA"

Bakan Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız. 2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her 2 yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak. 8 Mayıs'ta da daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.

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