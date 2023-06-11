Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde yapılacak konutlar hakkında açıklama yaptı

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı 11 ilde yaşam normale dönmüş değil. Depremin yarattığı hasar sonrası barınma ve iş yeri sorunu devam ediyor.

Seçimlerden sonra yeni dönemde deprem bölgesi için atılacak adımlar merakla beklenirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, barınma ve iş yeri sorununa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mehmet Özhaseki, yazılı açıklamasında bir yandan geçici barınma ve iş yerinin kurulumunun sürdüğünü, diğer taraftan da kalıcı konutların yapımına hızla devam edildiğini ifade etti.

14 milyon kişinin bölgedeki depremlerden etkilendiğine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"100 kadar ilçemiz, 1000'e yakın köyümüz ve yıkılan bina sayısı, dün aldım rakamları bir daha, çünkü itirazlar oluyor, mahkemelerin verdiği kararlar var, ara ara değişebiliyor, 680 bin konut yıkılmış. 170 bin de iş yeri, depo, ahır, tek katlı köy evi yıkılmış. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev, iş yeri var. Bunların altyapısını da yapacağız. Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında. İnsanların bir kısmı çadırdalar, bir kısmı konteyner kentteler. Oradan da haliyle bir an önce çıkmak istiyorlar. Diyorlar ki 'acele evlerimizi yapın, verin.' Bunlar yapılacak, çaresi yok."

Özhaseki, karşı karşıya olunan bu yükün altından kalkacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor. İnşallah söz verdiğimiz gibi 300 binden fazla konutu bir yıl içinde, ondan sonra 1,5 ve 2 yıla kalmadan da diğer bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız. Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız."

"DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İLDE 456 BİN 770 KALICI KONUT YAPILACAK"

Bakan Özhaseki'nin açıklamasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapılan ve yapılması planlanan konutlarla ilgili veriler de paylaşıldı.

Buna göre, Adana'da 12 bin 705, Adıyaman'da 44 bin 459, Diyarbakır'da 11 bin 966, Elazığ'da 8 bin 253, Gaziantep'te 25 bin 6, Hatay'da 197 bin 248, Kahramanmaraş'ta 72 bin 257, Kilis'te 1165, Malatya'da 66 bin 99, Osmaniye'de 11 bin 225, Şanlıurfa'da 6 bin 387 olmak üzere toplamda 456 bin 770 konut yapılacak.

Bu kapsamda, Adana'da 3 bin 638, Adıyaman'da 26 bin 233, Diyarbakır'da 6 bin 278, Elazığ'da 2 bin 606, Gaziantep'te 19 bin 919, Hatay'da 33 bin 467, Kahramanmaraş'ta 29 bin 312, Kilis'te 1854, Malatya'da 14 bin 338, Osmaniye'de 4 bin 892, Şanlıurfa'da 5 bin 715 olmak üzere toplam 148 bin 252 konutun yapımı devam ediyor.

Bununla birlikte, Adana'da 2 bin 438, Adıyaman'da 23 bin 640, Diyarbakır'da 2 bin 361, Gaziantep'te 12 bin 607, Hatay'da 34 bin 129, Kahramanmaraş'ta 30 bin 310, Kilis'te 2 bin 628, Malatya'da 25 bin 302, Osmaniye'de 6 bin 856, Şanlıurfa'da 3 bin olmak üzere toplamda 143 bin 271 köy evi yapılacak. Bu kapsamda, 456 bin 770 kalıcı konut ve 143 bin 271 köy evi ile birlikte toplamda 600 bin 41 afet konutu yapılarak depremzede hak sahiplerine teslim edilecek.

Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için iş yeri yapımı da sürdürülüyor. Bu kapsamda, Malatya'da 714, Kahramanmaraş'ta 142, Gaziantep İslahiye'de 80 iş yeri olmak üzere toplamda 936 iş yeri yapım çalışmaları devam ediyor.