Bakan Özhaseki duyurdu. İşte Meteorolojide 2023'ün ‘en’leri

Kaynak: AA
Bakan Özhaseki duyurdu. İşte Meteorolojide 2023'ün ‘en’leri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2023 yılında Türkiye’de en yüksek ve en düşük sıcaklıkların nerede ölçüldüğünü duyurdu.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, 2023 yılında Türkiye genelindeki 2 bin 57 gözlem istasyonundan elde ettiği verileri paylaştı.

Özhaseki, “2023 yılında Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde 49,5 derece ile en yüksek, Gümüşhane’nin Olucak köyünün Karayayla mevkisinde -36,8 derece ile en düşük sıcaklık ölçüldü” dedi.

Özhaseki, il bazında ise en yüksek sıcaklığın 14 Ağustos’ta Kilis’te 47,6 derece, en düşük sıcaklığın 14 Şubat’ta Erzurum’da -31,3 derece olduğunu belirtti.

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KAZ DAĞI MİLLİ PARKI GÜNLÜK TOPLAM YAĞIŞ MİKTARINDA REKOR KIRDI

Özhaseki, kar kalınlığının Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’nda, 17 Şubat’ta, 224 santimetre olarak ölçüldüğünü vurguladı.

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Özhaseki, şöyle devam etti:

“Bitlis, il merkezleri arasında 7 Şubat’ta ölçülen 162 santimetre kar kalınlığı ile birinci sırada yer aldı.

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağı Milli Parkı, 29 Kasım 2023’te metrekareye düşen 315,6 kilogram yağış ile günlük toplam yağış miktarında rekor kırdı.

İl merkezlerinde ise 3 Eylül’de metrekareye düşen 155,9 kilogram yağış ile Giresun rekor kırdı.

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En hızlı rüzgar 26 Kasım’da saatte 174,2 kilometre hızla Giresun’un Dereli ilçesindeki Kümbet Yaylası’nda esti.

İl merkezlerindeki en hızlı rüzgar ise saatteki hızı 113 kilometre olan Isparta’da 26 Kasım’da kaydedildi.

En yüksek deniz suyu sıcaklık değeri 15 Ağustos’ta Adana’nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri’nde 32,8 derece olarak ölçüldü. En düşük deniz suyu sıcaklık değeri 16 Ocak’ta Trabzon Limanı Ana Mendirek Feneri’nde 5,9 derece olarak ölçüldü.”

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