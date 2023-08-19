Bakan Özhaseki: Fay hattı üzerine tek bir yapı yapılmayacak. Yılın esprisi patladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki “Artık fay hatlarının geçtiği yerlerde, fay kırıklarının olduğu yerlerde asla bir tek yapı yapılmayacak” dedi. Özhasekin sözlerine “Yılın esprisi patladı” yorumu yapıldı.

Bakan Özhaseki: Fay hattı üzerine tek bir yapı yapılmayacak. Yılın esprisi patladı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası fay hatlarına yapılan evler ve binaların güvenliği yeniden tartışma konusu olmuştu. Gelen tepkilerde iktidarın fay hatlarına ev yapılmasına göz yumduğu belirtiliyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki fay hatlarına tek bir yapı yapılmayacağını söyledi. Elazığ’da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Özhaseki’nin sözlerine ‘Yılın esprisi patladı’ yorumu yapıldı.

Özhaseki’nin konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Yapı denetim firmalarının parasını biz ödeyeceğiz, biz denetlettireceğiz. Burada vazgeçilmezlerimiz var. Birincisi artık fay hatlarının geçtiği yerlerde, fay kırıklarının olduğu yerlerde asla bir tek yapı yapılmayacak. Bunda tavizimiz yok. İmar planlarına işliyoruz. Bu konuda eş-dost devreye girse de hatırlı eşraftan insanlar devreye girseler de ağalar paşalar devreye girseler de taviz yok, yapılmayacak. İkincisi zeminde sıvılaşma olan yerlerde de yapı yapılmayacak, sonra zemin etütleri yapılmadan buna uygun statik çözümlemeler ortaya konmadan da yapı yapılamayacak asla ve bir de sıfır tolerans dediğimiz bir döneme geçiyoruz.

Değerli kardeşlerim eğer Japonya'da deprem oluyor, herkes yerlerinde rahatça uyuyorsa ve burada deprem olduğunda da bizler kendimizi camdan dışarıya atıyorsak kara kara düşünmemiz lazım. Bu suç müşterektir, hepimizin suçudur. Ben birilerini suçlayarak kendimizi kenara çekmek için söylemiyorum. TOKİ'nin yaptığı konutlar da bir çatlak bile olmadı. Niye? İşte sıfır toleransla gittiği için olmadı. Daha önce güya TOKİ beğenilmezdi, 'TOKİ evleri değil mi canım falan filan denirdi' ne oldu şimdi, en kıymet evler durumuna geldi. O yüzden kardeşlerim bu işte de bundan sonra asla tolerans olmayacak, sıfır toleransla önümüze bakacağız."

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