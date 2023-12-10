Bakan Özhaseki'den Kayserispor'a prim açıklaması. Trabzonsporlular çok kızmıştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen hafta kazanılan Trabzonspor maçının ardından soyunma odasında görüntülü görüşme yaptığı futbolculara prim sözü vermişti.

Bakan Özhaseki'nin prim vaadine Trabzon cephesiden tepki gelmişti.

Pendikspor karşılaşmasını tribünden takip eden Bakan Özhaseki, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şu an kulübün onursal başkanlığını yaptığını ifade eden Özhaseki, galibiyetten dolayı teknik direktör ve futbolcuları tebrik etti.

'BENİM YERİME ALİ BAŞKAN ÖDEDİ'

Bir gazetecinin "Bugün de prim verdiniz mi bakanım" sorusuna Özhaseki, "Yeniden Türkiye gündemine taşır mısınız? Hayır vermedim. Geçen sefer daha ödeyemedim. Ali Çamlı ödedi, benim yerime ama ödeyeceğim söz verdim. Ali hocama borcum var." diye konuştu.