Bakan Şimşek 3 yıllık programı duyurdu

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından AAYB Başkanı Jin Liqun'la görüşmesine yönelik detayları sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu AAYB'nin Başkanı Jin'i Bakanlıkta ağırladığını belirten Şimşek, Türkiye'nin kalkınma ilkelerine destek veren Bankanın, kurulduğu 2016'dan bu tarafa Türkiye'ye 4,5 milyar dolar finansman sağladığını belirtti.

Şimşek, görüşmede, gelecekteki 3 yılı içeren AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattıklarını, güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceklerini belirtti.