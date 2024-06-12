Bakan Şimşek 3 yıllık programı duyurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Şimşek 3 yıllık programı duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankasıyla (AAYB) gelecek 3 yılı içeren ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattıklarını duyurdu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından AAYB Başkanı Jin Liqun'la görüşmesine yönelik detayları sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu AAYB'nin Başkanı Jin'i Bakanlıkta ağırladığını belirten Şimşek, Türkiye'nin kalkınma ilkelerine destek veren Bankanın, kurulduğu 2016'dan bu tarafa Türkiye'ye 4,5 milyar dolar finansman sağladığını belirtti.

Şimşek, görüşmede, gelecekteki 3 yılı içeren AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattıklarını, güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceklerini belirtti.

mehmetsimsektwet-yenicag.jpg

İlgili Haberler
Mehmet Şimşek FATF toplantısı için Singapur'a gidecek
Mehmet Şimşek FATF toplantısı için Singapur'a gidecek
Son Haberler
Erdoğan'dan Yerlikaya'ya yeni görev Gündem
Erdoğan'dan Yerlikaya'ya yeni görev
Tatilcilere boğulma uyarısı! Tek tek bilgi verdiler... Yerel Haberler
Tatilcilere boğulma uyarısı! Tek tek bilgi verdiler...
Çok değil 5 yıl önce. 2 çay 11 lira olunca oha diyorduk Ekonomi
Çok değil 5 yıl önce. 2 çay 11 lira olunca oha diyorduk
Yozgat'ta gelinciklerden görsel şölen Yerel Haberler
Yozgat'ta gelinciklerden görsel şölen
Emeklilere yüzde 20 indirimli olacak. Resmen açıklandı Ekonomi
Emeklilere yüzde 20 indirimli olacak. Resmen açıklandı
Hırsız test sürüşünde çaldı. Sizin de başınıza gelebilir Gündem
Hırsız test sürüşünde çaldı. Sizin de başınıza gelebilir