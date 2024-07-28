Bakan Şimşek: ‘Amacımız çok kazanandan çok az kazanandan az vergi almak’

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Şimşek: ‘Amacımız çok kazanandan çok az kazanandan az vergi almak’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, amaçlarının çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerine ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vergi düzenlemelerini içeren teklifin, TBMM'de kabul edilerek yasalaştığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:
"Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa, vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi, vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."

imsektwet.jpg

İlgili Haberler
Kritik maddeler vergi taslağından çıkarıldı. Vergi paketinde son durum
Son Haberler
Kahramanmaraş'ta orman yangını! Mesire alanları tahliye ediliyor Gündem
Kahramanmaraş'ta orman yangını! Mesire alanları tahliye ediliyor
UEFA Okan Buruk'un başına bela oldu Spor
UEFA Okan Buruk'un başına bela oldu
Bodrum katta çıkan yangın yaşlı adamı canından etti Yerel Haberler
Bodrum katta çıkan yangın yaşlı adamı canından etti
ÇBK Mersin'den imza şov Spor
ÇBK Mersin'den imza şov
Kafasını korkuluğa sıkıştıran yavru kediyi itfaiye kurtardı Video
Kafasını korkuluğa sıkıştıran yavru kediyi itfaiye kurtardı
Yol bakım ekibi boruyu patladı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı Gündem
Yol bakım ekibi boruyu patladı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı
Blinken, Japon ve Hint mevkidaşlarıyla görüştü Dünya
Blinken, Japon ve Hint mevkidaşlarıyla görüştü