Bakan Şimşek asgari ücrete 'ara zam' yok demişti. Yapılan anketten bakın ne sonuç çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Şimşek asgari ücrete 'ara zam' yok demişti. Yapılan anketten bakın ne sonuç çıktı

Asgari ücrete 'ara zam' tartışmaları devam ederken ORC Araştırma'dan asgari ücret anketi geldi. Ankette vatandaşlara 'Asgari ücret tutarını yeterli buluyor musunuz?' diye soruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin 'asgari ücrete ara zam talebinin' gündeme geldiği buluşması Türkiye genelinde gündem olmuştu.

Görüşmenin tamamlanmasının ardından CHP'li Karatepe, görüşmeye dört talep ile gittiklerini fakat dört saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını gördüklerini ifade etti.

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Alınan bilgiye göre Bakan Şimşek ise Karatepe’nin asgari ücrete ara zam ve emekli maaşlarına refah payı eklenerek artırılması talebine, uygulanan ekonomik programını hatırlatarak, “Enflasyon hedefinden taviz geremeyiz” gerekçesiyle karşı çıktığı belirtilmişti.

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ORC ANKET YAPTI

ORC Araştırma yapılan görüşme öncesinde 5 bin 620 kişiye 'Türkiye'de uygulanan 'asgari ücret' tutarını yeterli buluyor musunuz?' sorusu soruldu.

Yapılan anket sonucunda vatandaşların yüzde 77,6'sı sorulan soruya 'Hayır, yeterli bulmuyorum' yanıtını verdi. Katılımcıların yalnızca yüzde 8,9'u 'Evet' diyerek yeterli bulduğunu duyurmuştu.

10-14 Haziran aralığında gerçekleştirilen ankette yüzde 13,5 oranında katılımcı ise fikir belirtmedi.

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