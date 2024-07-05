Bakan Şimşek borçlanma faizinin düşmesiyle övündü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım. Bakan Şimşek paylaşımda borçlanma faizinin düşmesiyle övündü.

Dezenflasyon sürecinde makro göstergelerinin daha da iyileşeceğini belirten Mehmet Şimşek borçlanma maliyetlerinin düşeceğini ve kamu maliyesinde olumlu görünümün güçleneceğini ifade etti.

Bakan Şimşek sosyal medya üzerinden borçlanma faiz oranlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Borçlanma faizlerinin düştüğünü öne süren Şimşek, Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin artmaya başladığını ve CDS risk piriminin gerilemeye devam ettiği yönünde bir değerlendirme yaptı.

Şimşek, azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizlerinin düştüğünü belirtti.

2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan gerilediğini ifade eden Şimşek, 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştüğünü kaydetti.

Ancak Mehmet Şimşek tahvil faizinde 50 baz puan düşüş yaşandığını belirtirken, hangi orandan hangi orana düştüğü konusunda bir açıklama yaptı.

15 MART AÇIKLAMASI

15 Mart 2024 günü Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışında 6 yıl vadeli euro cinsi tahvil ihracı için bankaları yetkilendirildiği açıklanmıştı. O dönemdeki İddialara göre yetkilendirilen bankalar, tahvil ihracı yöntemiyle 2 Milyar Euro Hazine ve Maliye Bakanlığı'na borç para bulacak. Faizin ise euor bazında çılgın rakamlar olduğu öne sürülmüştü. İşte o çılgın rakamında yüzde 6,125 olduğu iddialar arasındaydı. Bu rakamdan 50 baz puan düşmüş olması ne kadar işe yarar bilinmiyor.