Bakan Şimşek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için ABD'ye gitti

Edilen bilgilere göre, her yıl IMF ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen ve küresel ekonomideki sorunlar ve fırsatların ele alındığı Bahar Toplantıları başladı.

Enflasyon ve jeopolitik gerilimlerle ilgili endişelerin arttığı bir dönemde, toplantılar 20 Nisan’a kadar Washington, ABD’de devam edecek. Türkiye’yi temsil etmek üzere toplantılara katılacak olan Bakan Şimşek, Amerika’ya gitmek üzere yola çıktı.

Şimşek’in, yarın Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan Küresel Görünüm Forumu’nda yer alması bekleniyor. Ayrıca, Perşembe günü “Türkiye: Değişken Küresel Ekonomide İleriye Doğru Gitmek” başlıklı bir etkinlikte konuşma yapması planlanıyor. Şimşek, programları çerçevesinde G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na da katılacak.

Bakan Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli ülkelerin maliye bakanları, merkez bankası yetkilileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenlerin katılacağı toplantılar kapsamında birçok yabancı yatırımcıyla görüşme fırsatı bulacak.