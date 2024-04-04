Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Amerika yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 16 Nisan'da olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere Amerika'ya gidiyor.

Bloomberg kaynaklı habere göre Şimşek’e ziyaretinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

17 Nisan’dan itibaren toplantılara katılacak olan Şimşek ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Şimşek ve Karahan'ın hedefinde yatırımcılar var. Bakan Şimşek ve Karahan yatırımcılarla bir araya gelecek.

Washington temaslarının ardından Şimşek 22 Nisan’da New York’ta ayrı bir yatırımcı toplantısına katıldıktan sonra 23 Nisan’da Türkiye’ye dönecek.