Bakan Şimşek'ten faiz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sosyal medya üzerinden faiz açıklaması... Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, borçlanma faiz oranlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Borçlanma faizlerinin düştüğünü öne süren Şimşek, Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin artmaya başladığını ve CDS risk piriminin gerilemeye devam ettiği yönünde değerlendirmesi yaptı.

Şimşek, azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizlerinin düştüğünü belirtti.

2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan gerilediğini ifade eden Şimşek, 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştüğünü kaydetti.

Ancak Mehmet Şimşek tahvil faizinde 50 baz puan düşüş yaşandığını belirtirken, hangi orandan düştüğü konusunda bir bilgi vermedi.