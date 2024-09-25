Bakan Şimşek'ten yabancı yatırımcılara söz verdi: Yeni ilave vergi yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dünya devi ABD'li yatırım bankalarının yöneticileriyle görüştü. Bakan Şimşek yatırımcılara "yeni ilave vergi yok" mesajı verdi.

79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta bulunan Mehmet Şimşek, New York temasları kapsamında ABD'nin önde gelen yatırım bankaları Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'in üst yöneticileriyle görüştü.

Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi programını anlattı. Toplantıya dünyanın en büyük fonlarının portföy yöneticilerinden oluşan 15 kişilik bir yatırımcı grubu katıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Goldman Sachs'ın düzenlediği Yatırım Konferansı'nda detaylı bir sunum yapan Şimşek, Goldman Sachs Küresel İlişkiler Başkanı Jared Cohen'in moderatörlüğünde de soruları yanıtladı.

Toplantılarda Şimşek, yatırımcılara yeni ilave vergiler getirilmesinin planlanmadığını söyledi.