Bakan Süper Lig kulübünün transferine el attı: Söz aldık bir takım yerlerden

Kayserispor'un transfer tahtasının açılmasıyla ilgili konuşan Bakan Özhaseki, "10 gün içinde açarız" dedi.

Bakan Süper Lig kulübünün transferine el attı: Söz aldık bir takım yerlerden

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'un transfer çalışmalarına el attı.

Özhaseki, sarı kırmızılı kulübün onursal başkanlığının devam ettiğini belirterek, kapalı olan transfer tahtasını 10 güh içinde açacaklarını söyledi.

Haseki şöyle konuştu:

"Kayseri’nin ileri gelenlerini davet ederek kaç toplantı yaptık, hatırlamıyorum. En sonunda ete ve kemiğe büründü. Bir yerlerden birtakım imkanlar bulunmaya çalışıldı. Onlarla şimdi Kayserispor’un tahtasının açılması niyetinde ciddi adımlar var.

Zannedersem 48 ama üç kişi daha şikayet etmiş. 51 futbolcuyla Kayserispor anlaşmak zorunda. Daha doğrusu haklarını vermek istiyoruz. Şu veya bu şekil. Onların 20’siyle anlaşılmış. 20’siyle de önümüzdeki hafta anlaşılıyor. Geriye kalanlar için de formül arıyoruz.

Söz aldık birtakım yerlerden. İstanbul’dan sağ olsunlar hayırseverlerimiz geliyor. Onlarla yine oturacağız. İnşallah bir hafta 10 gün içerisinde Kayserispor’un transfer tahtasını açarız diye düşünüyorum.”

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