Bakan Tekin tarikat sorusuna yanıt veremedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikatlarla yapılan protokolleri savundu. "Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır" diyen Tekin, "Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'in bu sözleri büyük tepki çekti. Bakan Tekin, tepki çeken açıklamalarının ardından Halk TV kameramanı Murat Erkmen ve Halk TV muhabiri Ayşegül Altın'ın tarikatlarla ilgili sorusuna "Bir basın toplantısıyla açıklarız. Konu politik değil hukuki bir konu" diyerek kaçamak bir yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurul'da yaptığı konuşmada 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolün bulunduğunu belirterek şunları söylemişti:

"Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz."